Украина запретила въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет

Украина запретила въезд на территорию страны россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом в пятницу, 30 ноября, рассказал глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

«Не допускаются в страну россияне-мужчины в возрасте от 16 до 60 лет», — цитирует его издание «Обозреватель».

Уточняется, что на украинских КПП уже усилены меры по контролю за пересечением границы государства.

Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter пояснил, что Киев ввел ограничения, чтобы Москва не формировала отряды «частных армий» в стране.

«Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году», — написал политик.

Реакция России

После такого решения члены Общественной палаты РФ обратились к главе Совета ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну с требованием официально оценить действия властей Украины.

«На наш взгляд, это недопустимое нарушение одного из самых важных международных документов — Декларации прав человека и всех ему сопутствующих других мировых пактов, разъясняющих общечеловеческие права», — рассказала член ОП Елена Сутормина, которую цитирует «РИА Новости».

Также она отметила, что киевские власти уже перестали давать себе какой-либо отчет о возможных последствиях своих действий, преследуя «исключительно собственные корыстные интересы».

Будет ли ответ

В российском МИДе отметили, что не планируют зеркально отвечать на решения Киева.

«Если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что последние решения — это полная дисфункция государственного устройства и государства как образования, которое «является следствием диких телодвижений руководства страны».

Стоит отметить, что днем ранее Украина запретила иностранцам въезд в Крым на время действия военного положения, которое было введено до 26 декабря.

Мнения экспертов

Политолог Богдан Безпалько в интервью РЕН ТВ отметил, что это решение — просто желание разорвать все связи с Российской Федерацией и лишить россиян «возможности посещать своих друзей, приезжать к своим родственникам и знакомым». По информации эксперта, подобную инициативу уже выдвигали ранее. Безпалько обратил внимание, что такое решение является «идеологией» правящих кругов Украины и нанесет вред самому государству и экономике.

При этом депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями» связал запрет на въезд мужчин из России на Украину с захватом собственности канонической Украинской православной церкви. По мнению парламентария, границу закрыли из-за ложных опасений, что Россия попытается вмешаться в ситуацию, связанную с «религиозной войной».

«Забираются святыни православные, и Порошенко и его советники думают о том, что сегодня защитники веры, в том числе и казаки, поедут защищать Почаевскую лавру и другие православные святыни. Поэтому это решение (о запрете на въезд мужчинам из России — ред.) связано с захватом собственности УПЦ», — пояснил Водолацкий.

С чего все началось

Отношения России и Украины обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ России остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента Киев ввел военное положение сроком на 30 дней. Закончиться режим должен в 14:00 26 декабря.