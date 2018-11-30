Рабочий погиб на сахарном заводе в Липецкой области

Следователи начали проверку по факту гибели рабочего на сахарном заводе в Липецкой области. Мужчину затянуло в измельчитель.

Несчастный случай произошел при разгрузке сахарной свеклы. Водитель автомобиля «КамАЗ» заехал на специальную эстакаду для выгрузки сырья в емкость для мытья овощей и заметил проблемы с автомобилем. Мужчина вышел из кабины и упал в резервуар со свеклой, в итоге его затянуло в измельчитель. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на LipetskMedia.

От полученных травм сотрудник скончался на месте. По факту произошедшего началась доследственная проверка. По ее итогам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.