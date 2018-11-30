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ЕС решил выделить Украине полмиллиарда евро

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Фото: Depositphotos
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Еврокомиссия (ЕК) одобрила выделение Украине пакета макрофинансовой помощи на сумму около €500 млн. Об этом 30 ноября сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ЕК.

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Таким образом, Украина с 2014 года получила €3,3 млрд помощи, которую предоставил Евросоюз.

В середине ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина рассчитывает получить новый кредит от МВФ до конца 2018 года. Условием, при котором Киев получит деньги до января, было утверждение бюджета на 2019 год.

23 ноября Верховная рада Украины приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год. Он предусматривает предельный уровень дефицита в размере почти 90 млрд гривен ($3,21 млрд), доходы запланированы на уровне 1,026 трлн гривен ($26,64 млрд), расходы — в размере 1,112 трлн гривен ($39,71 млрд).

На следующий день украинские СМИ сообщили, что размер первого транша для Украины от Международного валютного фонда (МВФ) составит $1,5 млрд. Также, по данным издания, размер второго и третьего траншей составит $1,2 млрд.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране. Одним из требований было повышение цен на газ для населения, которое Киев выполнил в этом году для получения кредита в размере $3,9 млрд.

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