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Участников преступной группы осудят за убийство и грабежи в Брянске

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В суд Брянской области направлены материалы уголовного дела преступной группировки, участников которой обвиняют в разбойных нападениях. Троих фигурантов дела обвиняют в краже, грабеже, покушении на угон, убийстве, разбое и подготовке к ним.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, все трое отбывали наказание в одной брянской колонии. Двое, будучи в заключении, договорились о том, что после освобождения будут грабить людей. К будущему делу они подключили еще одного заключенного. Он должен был освободиться первым и найти оружие для нападений.

Выйдя из колонии, в ночь на 14 июля 2017 года злоумышленники похитили из дома жительницы Унечи имущество на сумму более 200 тыс. рублей. После этого они ограбили жителя Почепа, забрав у него деньги и имущество на сумму в 5,5 тыс. рублей. В поселке Выгоничи преступники совершили попытку угона автомобиля.

Позже в Красной горе они купили винтовку Мосина и боеприпасы к ней для убийства на предпринимателя из Новозыбкова. 26 июля на дороге Синявка–Халеевичи бандиты убили водителя и завладели его машиной. Убить предпринимателя они не успели, поскольку на следующий день их задержали.

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