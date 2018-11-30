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Новый поезд запустили по просьбам жителей Уссурийска

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Жители Уссурийска с 1 декабря смогут добираться до Сибирцево, Чернышевки, Арсеньева и других населенных пунктов на поезде, который будет курсировать между Владивостоком и Чугуевским районом. Расписание составлено в соответствии с пожеланиями жителей. Для удобства отправляться из Владивостока поезд будет вечером, прибывать на конечную станцию утром. 

Рейс №6709/6710 из Владивостока в Новочугуевку будет доступен по нечетным числам, обратный рейс №6711/6712 — по четным. Предусмотрено 13 остановок: Вторая речка, Угольная, Уссурийск, Сибирцево, Вассиановка, Реттиховка, Буянки, Тихоречное, Чернышевка, Арсеньев, Сысоевка, Варфоломеевка, Лимонник, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию Приморского края.

ОАО «Российские железные дороги» разработали концепт первого отечественного высокоскоростного поезда. Предположительно, новинка будет использоваться на высокоскоростной магистрали Москва–Казань. Начало ее строительства запланировано на первую половину 2019 года. Также 19 ноября был представлен концепт новых плацкартных вагонов.

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