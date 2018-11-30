Организаторы подвели итоги Национального рекламного форума

В третьем Национальном рекламном форуме, который состоялся в Москве 12–14 ноября, приняли участие более 3,5 тыс. человек. МИЦ «Известия» выступил информационным партнером мероприятия.

Целью форума стал поиск эффективных способов развития коммерческих коммуникаций и медиарекламного рынка. Он объединил рекламодателей, агентства, медиа и представителей государственной власти. Перед собравшимися выступили более 350 спикеров, состоялось 47 дискуссионных сессий.

Основная программа в московском Центре международной торговли была поделена на два дня — День Контента и День Медиа.

В первый день участники обсудили новые исследования и актуальные тренды в создании и дистрибуции контента, а также затронули вопросы пользовательского опыта и управления аудиторией в условиях полигамности потребителей и мультиканальности коммуникаци. В частности, рассматривались переход российской аудитории на цифровое телевидение и ее медиаактивность, эффективное соотношение performance-инструментов и брендинга в коммуникационных стратегиях брендов при построении сбалансированного медиамикса и способы привлечения и удержания аудитории в условиях дефицита внимания.

Второй день форума продемонстрировал результаты развития индустрии по ведущим сегментам отрасли: ТВ, Digital, OOH, радио. Участники затронули вопросы эффективности спонсорских кампаний, провели анализ трендов медиапотребления, а также обсудили перспективы развития радиоиндустрии и расширения аудитории за счет кросс-медийных проектов и нативной рекламы. Кроме того, проводились дискуссии на темы экономического развития и государственного регулирования рынка наружной рекламы.

Организатором форума выступила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) при содействии титульного партнера «Газпром-Медиа Холдинг» и генерального research-партнера исследовательской компании Mediascope. Соорганизатором НРФ2018 выступил медиахолдинг РБК.