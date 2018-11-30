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«Губернаторский контроль» посетил стройплощадки детсадов в Орле и области

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«Губернаторский контроль» посетил строительные площадки в Орле и в деревне Жилина Орловского района, на которых возводятся новые детские сады.

Как сообщает пресс-служба правительства области, на улице полковника Старинова в Орле сейчас ведутся земляные работы, монтаж плит и стен подвалов, устройство гидроизоляции. На данный момент уже заключены договоры на подсоединение здания к необходимым инженерным сетям. Об этом пишет InfoOrel.ru.

На втором участке на улице Естина в деревне Жилина ведутся работы по бетонной подготовке под фундамент.

Сейчас на обоих участках работы ведутся в две смены, но с декабря планируется перейти на трехсменный график. Таким образом будет обеспечено выполнение всех запланированных на 2018 год работ.

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