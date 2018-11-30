Испытания российского «летающего внедорожника» пройдут в 2020 году

Первый полет «летающего внедорожника» вертикального взлета и посадки, разработанного российскими учеными, состоится уже в 2020 году. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщил один из представителей Фонда перспективных исследований (ФПИ).

«Летные испытания демонстратора беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки с циклическими движителями запланированы на 2020 год», — приводит «РИА Новости» слова представителя фонда.

Изначально первый полет планировали провести в 2022 году. Отмечается, что во время испытаний «внедорожник» будет перевозить грузы и «вести мониторинг». Дальность полета аппарата при при скорости 250 км/ч составит 1000 км. При этом максимальная скорость машины — 315 км/ч.

19 июля ФПИ сообщил о создании российскими учеными двух демонстрационных образцов «летающего внедорожника» с вертикальным или сверхкоротким взлетом и посадкой. Исполнители проекта были отобраны по результатам всероссийского конкурса, проведенного фондом. По словам представителей ФПИ, летательный аппарат сможет найти применение в Минобороны и МЧС.

Фонд перспективных исследований был создан в 2012 году. Его целью является содействие проведению научных исследований и разработок в интересах обороны России. Основными направлениями деятельности фонда являются информационные, физико-технические, химико-биологические и медицинские исследования, а также исследования элементов робототехники.