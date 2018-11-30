Польский суд решил выдать России экс-президента НПО «Космос» Чернякова

Польша выдаст России бывшего президента строительной компании НПО «Космос» Андрея Чернякова. Соответствующее решение принял окружной суд Варшавы. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщил адвокат Конрад-Павел Опальский.

«Суд принял решение о правовой возможности выдачи моего клиента органам уголовного преследования России», — приводит ТАСС слова адвоката.

Опальский также рассказал, что решение об обжаловании будет принято после ознакомления с письменным заявлением суда. Он добавил, что его клиент чувствует себя нормально.

Чернякова задержали 27 ноября при прохождении паспортного контроля в варшавском Международном аэропорту имени Фредерика Шопена. Он подозревается в хищении 11 млрд рублей.

По версии следствия, в 2011 году строительная компания, которой руководил Черняков, взяла кредит на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Компания не вернула кредит, а ее руководитель был объявлен в розыск по линии Интерпола. По некоторым данным, Черняков из Варшавы собирался вылететь в Киев.