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Трампу не понравился перевод во время встречи с президентом Аргентины

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал качество перевода в резиденции лидера Аргентины Маурисио Макри, который во время переговоров общался на испанском языке.

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Стороны провели рабочий завтрак на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Еще до начала их общения, во время совместного выступления перед журналистами, возникли проблемы со звуком.

«Мне кажется, я лучше понял, что ты (Макри. — Ред.) говорил на своем языке, чем с этим. Но всё нормально», — приводит слова главы Белого дома «РИА Новости».

После этой фразы президент США бросил наушник для синхронного перевода на пол. Он так и не уточнил, что же ему помешало понять аргентинского лидера — качество звука или плохой перевод.

30 ноября сообщалось, что накануне мероприятия у дворца национального конгресса в Буэнос-Айресе появилась надувная фигура малыша Трампа. Активисты используют ее, чтобы выразить недовольство его политикой.

Саммит G20 пройдет в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря. На него, помимо Трампа, приехали президент России Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и др.

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