Прямой эфир

Главную пешеходную улицу Челябинска украсили к новогодним праздникам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинске продолжают подготовку к Новому году. Главную пешеходную улицу Кирова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Труда украсили подсветкой, которая будет гореть постоянно.

В этом году праздничный коридор из огней разместили на высоте пяти метров от земли, чтобы до лампочек не дотянулись хулиганы. По сравнению с прошлым годом общая длина линий увеличилась в два раза и составила 18 км. Об этом сообщает сайт 1obl.ru.

В феврале 2018 года подсветку уже убрали, но в этот раз ее планируется оставить до самого лета. При этом, лампочки будут гореть постоянно, они выдерживают температуру до -35 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новогоднюю иллюминацию смонтируют в Самаре к 10 декабря
Все торговые помещения Владимира по-новогоднему украсят до 1 декабря

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017