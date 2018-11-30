Главную пешеходную улицу Челябинска украсили к новогодним праздникам

В Челябинске продолжают подготовку к Новому году. Главную пешеходную улицу Кирова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Труда украсили подсветкой, которая будет гореть постоянно.

В этом году праздничный коридор из огней разместили на высоте пяти метров от земли, чтобы до лампочек не дотянулись хулиганы. По сравнению с прошлым годом общая длина линий увеличилась в два раза и составила 18 км. Об этом сообщает сайт 1obl.ru.

В феврале 2018 года подсветку уже убрали, но в этот раз ее планируется оставить до самого лета. При этом, лампочки будут гореть постоянно, они выдерживают температуру до -35 градусов.