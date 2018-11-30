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Запретить парковку машин у подъездов домов предлагают в Липецке

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В Липецке появилась инициатива запретить парковать автомобили у подъездов жилых домов. Она опубликована на сайте сервиса «Российская общественная инициатива».

Ее автор считает, что в случае введения подобного запрета водители и пешеходы перестанут ругаться во дворах, а казна будет пополняться за счет штрафов нарушителей. Кроме того, это послужит толчком для развития системы платных парковок.

«Освободите тротуары от машин, пешеходы не умеют через них перелетать, у них нет крыльев», — цитирует жителя города ресурс GOROD48.

По мнению автора инициативы, контроль за соблюдением нового запрета можно поручить неравнодушным гражданам. Фото нарушителей он предлагает выкладывать на специальном сайте. На основании этих данных ГИБДД будет выписывать штрафы.

До 22 ноября 2019 года предложение должно набрать 100 тыс. голосов, и тогда его рассмотрят на федеральном уровне, отмечает агентство.

Ранее сообщалось о том, что в Липецке переоборудуют в отель старинную Шамоновскую мельницу. Проект реконструкции объекта культурного наследия разрабатывает экспертная группа.

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