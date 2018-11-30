Жителя Тверской области осудили за смерть трех человек от отравления

Три жителя Торжокского района Тверской области насмерть отравились метиловым спиртом. Продавца спиртосодержащей жидкости приговорили к трем годам лишения свободы.

По данным правоохранительных органов, мужчина в конце 2017 года приобрел более 30 л фальсифицированного алкоголя на автозаправке с целью дальнейшей продажи. При этом обвиняемый заведомо знал, что употребление жидкости опасно для жизни. Часть алкоголя мужчина продал местной жительнице. После распития жидкости женщина, ее сын и знакомая были доставлены в больницу, где они скончались. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление метиловым спиртом. Узнав о смерти покупателей, обвиняемый слил жидкость из канистр, а сами канистры выбросил в мусорный контейнер.

По факту гибели трех человек было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил продавца спиртосодержащей жидкости к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.