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Mitsubishi отзывает 63,42 тыс. автомобилей в России

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Фото: Global Look Press/Hitoshi Yamada
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Японский автопроизводитель Mitsubishi отзывает для ремонта 63,42 тыс. автомобилей Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года, сообщает Росстандарт 30 ноября.

Причиной стало возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. Владельцев Mitsubishi Outlander, подпадающих под отзыв, оповестят  письменно или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Кроме того, автовладельцы сами могут определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сверить VIN-код автомобиля с прилагаемым перечнем. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

23 ноября «Мазда Мотор РУС» также сообщила об отзыве в РФ 62,36 тыс. машин из-за проблем с подушками безопасности.

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