Тракторист погиб на производственной базе в Вологодской области

В Бабушкинском районе Вологодской области во время ремонтных работ на производственной базе погиб тракторист. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 49-летний тракторист проводил ремонтные и сварочные работы на производственной базе, которая принадлежит местному предпринимателю. Во время работ на мужчину упала металлическая конструкция. Об этом пишет ИА FlashNord.

В результате происшествия тракторист скончался на месте от полученных травм в области груди и живота.

По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.