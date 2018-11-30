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Тракторист погиб на производственной базе в Вологодской области

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В Бабушкинском районе Вологодской области во время ремонтных работ на производственной базе погиб тракторист. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 49-летний тракторист проводил ремонтные и сварочные работы на производственной базе, которая принадлежит местному предпринимателю. Во время работ на мужчину упала металлическая конструкция. Об этом пишет ИА FlashNord.

В результате происшествия тракторист скончался на месте от полученных травм в области груди и живота.

По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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