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«Зимний пляж» откроют в Ижевске

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В Ижевске планируют открыть спортивно-развлекательный объект «Зимний пляж». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Открытие пляжного сезона состоится 1 декабря в 11:00 на территории пляжа и прибрежной акватории Ижевского пруда. Вход для всех желающих принять участие в праздничном мероприятии свободный. Об этом пишет ИА «Сусанин».

В рамках мероприятия планируют организовать турнир по хоккею на валенках «Ӟечбуресь онзэбич», первенство по зимнему пляжному волейболу и первый чемпионат Ижевска по зимнему гольфу «Большая лунка». Также гостей ждет катание на тюбингах и игры «В слона» и в «Захват времени».

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