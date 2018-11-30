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Министр транспорта Ростовской области назвал причину плохих дорог

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Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов назвал одной из причин плохого состояния автомобильных дорог в регионе недостаточную дисциплину водителей грузовых автомобилей. Об этом он сообщил на заседании комитета по строительству, которое состоялось в четверг, 29 ноября.

На заседании обсудили причины, а также некоторые способы решения проблемы. В частности, были озвучены идеи ограничить проезд большегрузов в теплое время года, когда асфальт нагревается и грузовики разрушают покрытие. Об этом пишет RostovGazeta.

По словам Иванова, Ростовская область как южный регион должна пользоваться такой практикой, но тут встает вопрос о дисциплине и исполнительности, ведь одна из проблем ввода таких ограничений в недостаточной внутренней дисциплине водителей, которые занимаются грузовыми перевозками на профессиональном уровне.

Министр транспорта также подчеркнул, что асфальт является полупластичным материалом, особенно при средних температурах в летнее время года.

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