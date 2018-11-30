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Авто с надписью «Едем отключать должников» заметили по Самаре

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В Самаре запустили три автомобиля с надписью «Едем отключать должников». Они должны напоминать гражданам о необходимости вовремя оплачивать счета за услуги ЖКХ. На машинах передвигаются бригады «РКС-Самара», которые имеют право ограничить подачу услуг по водоотведению и водоснабжению.

Как отмечает НИА «Самара», первые выезды сотрудники службы совершили накануне, 29 ноября. Впечатлениями от увиденного жители Самары уже активно делятся в в соцсетях.

Это уже не первая подобная акция компании «РКС-Самара». Так, летом у балконов должников вывешивали так называемые «пирамиды позора». В компании полагали, что знак позора заставит выполнить законные обязательства не только получателя пирамиды, но и всех неплательщиков в доме, где он живет. 

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