Приморские полицейские спасли семью с тремя детьми из горящей квартиры

В Приморье сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД России по Хорольскому району во время дежурства в поселке Ярославский спасли из горящей квартиры многодетную семью.

Старшие сержанты полиции Павел Шлапак и Сергей Крупенко заметили огонь на балконе четвертого этажа. Из квартиры был слышен плач ребенка, на стук долго не открывали. Первым делом вынесли в подъезд девочку. Затем Павел Шлапак бросился в дальнюю комнату, обнаружил двух мальчиков 3 и 4 лет и передал малышей соседке. Сергей Крупенко забежал в другую комнату, увидел спящих мужчину и женщину и разбудил их. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В конце октября в Острове Псковской области наградили лейтенанта полиции Александра Иванова, который вытащил из горящей квартиры 88-летнюю женщину. Инцидент произошел вечером 6 октября, когда инспектор ГИБДД Александр Иванов нес службу на улице 25-летия Октября. Он остановил иномарку для проверки документов водителя, но в это время произошел сильный хлопок. В квартире дома напротив вылетели стекла и начался пожар.