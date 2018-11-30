Новую лыжную базу построят в Набережных Челнах

В Набережных Челнах в Республике Татарстан планируют построить новую лыжную базу. Под строительство выделен участок площадью 2473 кв. м на проспекте Чулман.

Как рассказал директор Службы градостроительного развития Ленар Сальманов, лыжную базу планируют разместить рядом с еще одной такой же. Для этого будет отправлена заявка на участие в республиканской программе на 2019 год. Данный вопрос обсудили совместно с руководителем ДЮСШ «Титан» и любителями-лыжниками. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на «Челнинские известия».

Новый спортивный объект планируют разместить на участке на проспекте Чулман. Выделенный участок находится около многофункционального центра и другой лыжной базы.