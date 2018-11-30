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Около 20 т нелегальной рыбы задержали на границе в Новосибирской области

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На таможне в Новосибирской области задержан грузовик с рыбой и икрой общим весом порядка 20 т. Нелегальную продукцию дальневосточного производства везли в Казахстан.

Груз был задержан на автомобильном пункте пропуска «Павловка» в Карасукском районе. В рефрижераторе сотрудники таможни и управления ФСБ обнаружили пластиковые контейнеры с икрой общим весом более 1 т и 950 мешков с горбушей. Водитель фуры предоставил поддельные документы на товар, сообщает vn.ru.

Стоимость партии рыбы и икры составляет порядка 4,8 млн рублей. По факту контрабанды морепродуктов возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Архангельске пограничники нашли на борту научно-экспедиционного судна почти 2 т незаконно выловленной рыбы осетровых и лососевых пород. Ущерб, нанесенный водным ресурсам, оценивается в 15 млн рублей.

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