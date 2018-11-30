Дорогу в Алтайском крае закрыли из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий на дороге Бийск–Белокуриха в Алтайском крае введено ограничение движения. ГИБДД рекомендует жителям региона отказаться от дальних поездок.

Ограничение на дороге было введено по решению Алтайавтодора. Оно введено на участке с 6-го км по 64-й км трассы для снижения рисков ДТП. Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов о риске при дальних поездках и рекомендует не пользоваться личным транспортом. При необходимости сотрудники ГИБДД советуют пользоваться железнодорожным транспортом, сообщает altapress.ru.

Ранее в Алтайском крае было объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 30 ноября в регионе будет идти мокрый снег, на дорогах образуется гололедица, скорость ветра может достигать 27 м/с. А 1 декабря ожидается похолодание до -22 градусов.