Налог на прибыль снизят инвесторам в Липецкой области

С начала 2019 года в Липецкой области до 10% снизят ставку налога на прибыль. Это коснется тех предпринимателей и компаний, которые будут участвовать в региональных инвестиционных проектах. Об этом заявил вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых на публичных слушаниях областного бюджета на 2019 год.

Как пояснил представитель регионального правительства, речь идет о той части налога, которая должна быть зачислена в местный бюджет. В целом налог на прибыль для инвесторов в 2019 году снизят в два раза, сообщает Lipetskmedia.

Областные власти пообещали выделять каждый год по 500 млн рублей на развитие инфраструктуры елецкой площадки особой экономической зоны «Липецк». Из бюджетов всех уровней на поддержку малого и среднего бизнеса в следующем году направят 660 млн рублей.

Ранее стало известно, что в этом году статус резидента ОЭЗ «Липецк» получили 10 новых компаний. Это рекорд с начала ее освоения.