Автомобиль насмерть сбил пешехода и уехал в Калининградской области

В Светлогорском районе Калининградской области неизвестный автомобилист сбил молодого мужчину и скрылся. Пешеход от полученных травм погиб.

Как сообщили Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла в четверг, 29 ноября, около 21:00 на трассе Зеленоградск–Приморск. Неустановленный автомобиль сбил 28-летнего пешехода, после чего уехал с места ДТП, пишет издание.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался от полученных травм. Виновник трагедии разыскивается правоохранительными органами.