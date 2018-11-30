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Сына Игоря Талькова задержали за пьяную езду

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Полиция задержала в Москве сына советского рок-музыканта Игоря Талькова. Его заподозрили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.  

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Инцидент произошел 28 ноября, но о нем стало известно только сейчас. Полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился Игорь Тальков-младший, и попросила пройти медицинское освидетельствование, однако сын музыканта  отказался.

По данным РЕН ТВ, на него составили протокол о невыполнении законного требования сотрудника полиции о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

Пьяная езда наказывается штрафом в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления автомобилем.

Как отмечает телеканал, в 2016 году Талькова-младшего уже штрафовали на 30 тыс. рублей за административное правонарушение.

Поэт и певец Игорь Тальков стал известен широкой публике в 1987 году, после того как исполнил песню «Чистые пруды» на фестивале «Песня года». Он погиб 6 октября 1991 года — был убит во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» при невыясненных обстоятельствах.

В середине ноября расследование убийства вновь возобновили. Однако, по мнению Талькова-младшего, следователи «ничего не добьются», а лишь в очередной раз поиздеваются на над близкими артиста.

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