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Родителей накажут за нападение подростков на девочку в Мурманске

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Прокуратура завершила проверку по факту избиения пятиклассницы подростками в Мурманске. Административные дела возбуждены на родителей нападавших.

Девочка серьезно пострадала при нападении недалеко от остановки Якорный переулок. Она получила переломы ребер и гематомы. Прокуратура провела собственную проверку после данного происшествия. По ее итогам в администрацию Мурманска было внесено представление об улучшении уличного освещения на той территории, где было совершено нападение. Кроме того, к ответственности привлечены семь должностных лиц из образовательных учреждений и комиссии по делам несовершеннолетних.

В отношении родителей трех подростков, которые участвовали в избиении, были возбуждены дела об административных правонарушениях по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Следователи провели встречу с педагогическим составом школы, где училась пострадавшая, чтобы установить причины происшествия.

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