Ответный матч финала Кубка Либертадорес решили провести в Мадриде 9 декабря

Ответный матч финала Кубка Либертадорес (аналог европейской Лиги чемпионов) между аргентинскими клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» пройдет 9 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:30 мск.

Игра должна была состояться в Буэнос-Айресе 24 ноября, однако сначала матч был отложен, а затем отменен из-за беспорядков, устроенных болельщиками, пишет испанское издание As. Фанаты «Ривер Плейт» атаковали автобус с игроками «Бока Хуниорс», когда тот подъехал к стадиону «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти». Они забросали автобус камнями и разбили стекла. Один осколок стекла попал в глаз капитана команды Пабло Переса. Полиция применила против фанатов слезоточивый газ, который также проник в автобус. В результате инцидента многие футболисты получили травмы, а у некоторых возникла аллергическая реакция.

При этом «Бока Хуниорс» не хочет играть в ответном матче финала Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт» в Мадриде. Руководство «Боки» через суд намерено добиваться дисквалификации «Ривера» и до окончательного решения всех инстанций не собирается играть ответный матч, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на AFP.

Ранее, 25 ноября, форвард аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес резко раскритиковал КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) из-за ситуации, которая сложилась перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт».

Первый матч состоялся на стадионе «Бока Хуниорс» в Буэнос-Айресе 11 ноября, завершившись со счетом 2:2.

Кубок Либертадорес — главный международный клубный футбольный турнир среди лучших клубов Южной Америки. Победитель получит право на участие в Рекопе Южной Америки 2019 года и в клубном чемпионате мира 2018 года, который пройдет с 12 по 22 декабря в ОАЭ.