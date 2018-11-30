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Более 100 человек задействовали в расчистке закрытых трасс на Ставрополье

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В Ставропольском крае в ночь на пятницу, 30 ноября, в связи с сильной метелью, боковым ветром и видимостью около одного метра были перекрыты несколько дорог. На борьбу со стихией были направлены более 100 человек и 90 единиц спецтехники.

Как сообщает ФКУ Управление автомобильных дорог «Кавказ», в связи с непогодой была перекрыта трасса «Подъезд к городу Ставрополь от Р-217 Кавказ», а также часть федеральной трассы «Кавказ» от Невинномысска до села Водораздел. Движение ограничено до особого распоряжения. Об этом пишет NewsTracker.

В расчистке дорог задействованы более 100 человек, 90 единиц техники, в том числе 60 комбинированных дорожных машин, 22 экскаватора и три грейдера.

Также было организовано дежурство эвакуационной техники на опасных участках. Ситуация на дорогах остается сложной, автолюбителей просят быть осторожней. За обстановкой следят круглосуточно при помощи метеопостов и автоматических датчиков.

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