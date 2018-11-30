Прямой эфир

Прокуратура проверит обстоятельства отключения отопления в ЕАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Биробиджанского района начала проверку по сообщению первого заместителя главы администрации Биробиджанского муниципального района Сергея Солтуса о порыве теплотрассы в селе Аэропорт. Об этом сообщила ИА ЕАОMedia старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.

Из-за аварии вечером 29 ноября отключили от теплоснабжения многоквартирные дома № 2, 4, 5, 11 по улице Центральная. На место направлены работники ремонтной бригады ООО «Ресурс ДВ» для проведения аварийно-восстановительных работ.

Более 11 тыс. потребителей из Благовещенска в Амурской области 20 ноября лишились отопления в морозную погоду из-за аварии на теплотрассе. 17 ноября прорыв трубы произошел в Костроме. В результате около 70 многоэтажных домов остались без тепла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Теплоснабжение ограничили в одном из районов Саратова из-за аварии
В Подмосковье около 15 тыс. человек остались без теплоснабжения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017