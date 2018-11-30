Прокуратура проверит обстоятельства отключения отопления в ЕАО

Прокуратура Биробиджанского района начала проверку по сообщению первого заместителя главы администрации Биробиджанского муниципального района Сергея Солтуса о порыве теплотрассы в селе Аэропорт. Об этом сообщила ИА ЕАОMedia старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.

Из-за аварии вечером 29 ноября отключили от теплоснабжения многоквартирные дома № 2, 4, 5, 11 по улице Центральная. На место направлены работники ремонтной бригады ООО «Ресурс ДВ» для проведения аварийно-восстановительных работ.

Более 11 тыс. потребителей из Благовещенска в Амурской области 20 ноября лишились отопления в морозную погоду из-за аварии на теплотрассе. 17 ноября прорыв трубы произошел в Костроме. В результате около 70 многоэтажных домов остались без тепла.