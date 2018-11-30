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Снос старинного здания остановили в Бузулуке

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В Бузулуке Оренбургской области приостановлен снос старинного здания, которое находится на пересечении улицы Кирова и Отакара Яроша. Это произошло после вмешательства регионального министерства культуры. В ведомстве признали снос незаконным.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», особняк начали разбирать несколько дней назад. При этом, как выяснилось, у владельца не было на это разрешения, так как снос должен пройти согласование в органах местного самоуправления. Минкульт области запросил у администрации Бузулука акт о признании здания аварийным.

Сносимое здание относится к исторически ценным градоформирующим объектам города и часть предмета его охраны. Демонтаж ценных объектов в соответствии с установленными особыми регламентами запрещен, уточняет агентство.

Ранее сообщалось о том, что в Оренбурге появилось движение по охране памятников истории.

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