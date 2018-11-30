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Нападающий «Тампы» Кучеров стал третьей звездой дня в НХЛ

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Фото: Global Look Press/Dirk Shadd
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Российский нападающий ХК «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал третьей звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 29 ноября. Об этом сообщается на сайте лиги.

Накануне команда «Тампа Бэй» на своем льду на «Амали-Арене» в Тампе победила «Баффало» со счетом 5:4, пишет «Газета.ру». Россиянин забросил третью шайбу команды и сделал одну результативную передачу, заработав два очка. Таким образом, на счету 25-летнего хоккеиста 35 очков и 10 голов в текущем сезоне, сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается также, что победная серия «Баффало» была прервана на отметке в десять матчей.

Первой звездой дня назвали датского форварда «Виннипега» Николая Элерса, который оформил хет-трик в игре с «Чикаго» (6:5). Второй звездой дня стал 22-летний канадский вратарь «Аризоны» Адин Хилл, сумевший отразить 29 бросков и оставивший ворота своей команды в неприкосновенности в матче с «Нешвиллом» (3:0).

7 ноября сообщалось, что три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ.

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