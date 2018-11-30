Нелегальный ломбард закрыли в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске пресечена незаконная деятельность организации, которая давала краткосрочные займы под залог имущества граждан. Местный житель 1960 года рождения работал без соответствующего разрешения и документации, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу УВМД по Сахалинской области.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина предоставлял денежные средства под залог ценного имущества, а если они впоследствии хотели его выкупить, отдавал за проценты. Он заверил, что не знал о том, что для ведения подобной деятельности обязательна регистрация.

Изъято несколько десятков гаджетов, золотые изделия, а также крупная сумма отечественной и иностранной валюты.