Десятилетняя волжанка назвала способ подтянуться 31 раз за минуту

Десятилетняя Виктория Горбачева из города Волжский (Волгоградская область), которая подтянулась за минуту 31 раз и попала в Книгу рекордов РФ, рассказала, как ей удалось добиться такого результата.

Девочка с пяти лет занимается в детской спортивной школе олимпийского резерва №2 в своем городе. Учится рекордсменка в четвертом классе обычной школы и весь ее день расписан буквально по минутам: после уроков тренировка, вечером — выполнение домашнего задания.

«Мой любимый снаряд — бревно. Лучше всего получается», — приводит слова ребенка «РИА Новости».

Она добавила, что знает о мировом рекорде пятилетнего Рахима Куриева, который за свое достижение получил от главы Чечни Рамзана Кадырова автомобиль, но говорит, что сама за дорогими подарками не гонится.

«Я больше всего хочу добиться результатов в гимнастике, стать тренером», — подытожила школьница.

По словам родителей рекордсменки, Вика с радостью ходит на тренировки, хотя бывают и травмы с переломами. Однажды она выступала на соревнованиях с разбитым коленом, но все равно попала в двадцатку в своей возрастной категории.

Отец девочки Виталий Горбачев также принимал участие в подготовке девочки. В семье Горбачевых еще двое мальчишек и они все вместе с детства занимаются спортом.

«С семи лет я с Викой дополнительно занимаюсь силовыми упражнениями: подтягивания, пресс, отжимания. И, можно сказать, что довели почти до совершенства», — рассказал родитель.

Местные власти отметили Вику грамотой после установления рекорда. Через два дня у нее новые важные соревнования — «Олимпийские надежды-2018», где к участникам будут приглядываться представители российской сборной по гимнастике.

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