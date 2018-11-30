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Синод Константинополя не назначил дату объединительного собора

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Синод Константинополя не назначил дату объединительного собора, на котором должны были избрать главу поместной церкви на Украине.

Предполагалось, что встреча епископов пройдет в декабре. После этого патриарх Варфоломей должен был издать томос об автокефалии.

Тем не менее синод Константинополя подготовил проект «Конституционной хартии» неканонической украинской церкви. Принять устав планируют на учредительном соборе, дата которого еще не определена. Это один из завершающих этапов на пути предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине.

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