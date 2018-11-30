Математики вычислили три самых влиятельных фильма в истории человечества

Математики назвали три фильма, которые сильнее всего повлияли на развитие искусства. Их исследование было опубликовано 30 ноября в журнале Applied Network Science.

Ученые разработали метод, который позволяет оценивать влиятельность фильмов по тому, как часто на них ссылаются в других кинокартинах. По мнению математиков этот подход объединит все фильмы в своеобразную «сеть» из множества узлов, размер которых напрямую зависит от частоты упоминаний.

С помощью интернет-базы IMDb, которая содержит информацию по 47 тысячам кинокартин, 20 тысячам режиссеров и 400 тысячам актеров, математики составили список самых влиятельных фильмов и их авторов.

Лидером проката стал фильм «Волшебник страны Оз», снятый Виктором Флемингом в 1939 году. Последующие места занимают «Звездные Войны» Джорджа Лукаса, «Психо» Альфреда Хичкока, «Кинг-Конг» Мериана Купера, «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и «Франкенштейн» Джеймса Уэлла.

Ученые применили этот метод и для составления рейтинга режиссеров и актеров. В тройку лидеров самых влиятельных создателей кино вошли Альфред Хичкок, Стивен Спилберг и Брайан де Пальма. В свою очередь, самыми сильными оказались образы Сэмьюэла Джексона, Клинта Иствуда и Тома Круза.

28 ноября стало известно, что в США Национальный совет кинокритиков назвал фильм «Зеленая книга», снятый американским режиссером Питером Фаррелли, лучшей кинокартиной года.