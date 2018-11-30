Прямой эфир

Роспотребнадзор сообщил о распространении холеры в мире

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Giuseppe Graziano
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Холера по-прежнему распространена странах мира, с начала 2018 года в 37-и государствах число заболевших опасной болезнью превысило 73,3 тыс. человек, погибли — 1788, сообщил 30 ноября Роспотребнадзор.

Более 70,2 тыс. заболевших приходится на страны Африки, где «лидером» стала Нигерия, затем следует Конго и Сомали. Непростая ситуация с холерой отмечается в Южной Америке, в частности — в Чили.

В ведомстве напомнили россиянам, что для профилактики распространения инфекционных заболеваний надо пить безопасную воду, не употреблять лед, тщательно мыть овощи и фрукты, а руки мыть с мылом. Продукты питания надо подвергать хорошей обработке, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Накануне Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Зика в Индии. На данный момент в стране официально зарегистрировано 127 случаев заболевания, 35 из которых приходится на беременных женщин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восемь детей заболели сальмонеллезом в частном детсаду в Петербурге
Роспотребнадзор закрыл рестораны сети Starlite Diner в Москве из-за гепатита

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017