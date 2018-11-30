Роспотребнадзор сообщил о распространении холеры в мире

Холера по-прежнему распространена странах мира, с начала 2018 года в 37-и государствах число заболевших опасной болезнью превысило 73,3 тыс. человек, погибли — 1788, сообщил 30 ноября Роспотребнадзор.

Более 70,2 тыс. заболевших приходится на страны Африки, где «лидером» стала Нигерия, затем следует Конго и Сомали. Непростая ситуация с холерой отмечается в Южной Америке, в частности — в Чили.

В ведомстве напомнили россиянам, что для профилактики распространения инфекционных заболеваний надо пить безопасную воду, не употреблять лед, тщательно мыть овощи и фрукты, а руки мыть с мылом. Продукты питания надо подвергать хорошей обработке, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Накануне Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Зика в Индии. На данный момент в стране официально зарегистрировано 127 случаев заболевания, 35 из которых приходится на беременных женщин.