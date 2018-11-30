СМИ сообщили о планах Boeing сменить программное обеспечение самолетов

Американская корпорация Boeing может в течение примерно двух месяцев представить обновленное программное обеспечение (ПО), которое поможет предотвратить катастрофы, подобные тем, в какую попал индонезийский лайнер Lion Air. Об этом 30 ноября сообщило агентство Reuters.

Уточняется, что программа будет разработана для самолетов Boeing 737 Max. По идее разработчиков, ПО будет отключать автоматическую систему, которая опускает нос самолета при сваливании и тем самым препятствует действиям пилотов.

Крушение новейшего и самого продаваемого самолета Boeing 737 MAX 8 произошло утром 29 октября, он выполнял рейс Джакарта–Панкалпинанг. На борту находились 189 человек, все они погибли.

Накануне, 28 ноября, стало известно, что неполадки датчиков скорости и высоты у Boeing 737 MAX 8 не были устранены перед вылетом. По информации газеты New York Times, нос самолета Boeing 737 Max 8 более 20 раз опускался вниз из-за неправильного считывания информации сенсоров в автоматической системе. Пилоты пытались исправить ситуацию, пока не потеряли контроль. В итоге ВС рухнуло в океан со скоростью 724 км/ч.