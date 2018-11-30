Космические войска приняли на управление три новых военных спутника

Три новых военных спутника, стартовавших с космодрома Плесецк рано утром 30 ноября, приняли на управление космические войска России. Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны.

Три космических аппарата выведены в расчетное время на целевую орбиту. Управлять ими будут в Главном испытательном космическом центре им. Г.С.Титова Космических войск Воздушно-космических сил.

С аппаратами установили и поддерживают телеметрическую связь, бортовые системы спутников работают нормально.

«После принятия на управление космическим аппаратам присвоены порядковые номера «Космос–2530», «Космос–2531», «Космос–2532», — приводит «Интерфакс» сообщение военных.

Ракета–носитель легкого класса «Рокот» стартовала 30 ноября в 5:27 мск, в 5:33 от нее отделилась космическая головная часть, а в 7:12 мск три аппарата вышли на расчетную орбиту.

22 ноября стало известно, что четыре российских космодрома будут участвовать в запуске пяти отечественных ракет до конца года. Следом за «Рокотом» 3 декабря с «Байконура» стартует ракета «Союз-ФГ» с первой после аварии пилотируемой миссией на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-11».