Прямой эфир

Космические войска приняли на управление три новых военных спутника

0
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три новых военных спутника, стартовавших с космодрома Плесецк рано утром 30 ноября, приняли на управление космические войска России. Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны.

«Риск до конца не убрать»
Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев — о том, как Алексей Овчинин и Ник Хейг вручную управляли спускаемым аппаратом при аварии «Союза МС-10»

Три космических аппарата выведены в расчетное время на целевую орбиту. Управлять ими будут в Главном испытательном космическом центре им. Г.С.Титова Космических войск Воздушно-космических сил.

С аппаратами установили и поддерживают телеметрическую связь, бортовые системы спутников работают нормально.

«После принятия на управление космическим аппаратам присвоены порядковые номера «Космос–2530», «Космос–2531», «Космос–2532», — приводит «Интерфакс» сообщение военных.

Ракета–носитель легкого класса «Рокот» стартовала 30 ноября в 5:27 мск, в 5:33 от нее отделилась космическая головная часть, а в 7:12 мск три аппарата вышли на расчетную орбиту.

22 ноября стало известно, что четыре российских космодрома будут участвовать в запуске пяти отечественных ракет до конца года. Следом за «Рокотом» 3 декабря с «Байконура» стартует ракета «Союз-ФГ» с первой после аварии пилотируемой миссией на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-11».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три новых военных спутника РФ вышли на орбиту
Ракета-носитель «Союз-2» стартовала с космодрома Плесецк

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017