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Движение открыли по трассе из Омска в Казахстан

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Водители снова могут пользоваться трассой, ведущей из Омской области вы Казахстан. Движение автотранспорта было закрыто из-за бурана. Ограничения сняли после улучшения погодных условий.

Как сообщает ИА «Омскрегион», уведомление о закрытии движения на участке дороги Омск – Майкапчагай поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Омской области 29 ноября. Решение приняли в департаменте по ЧС Павлодарской области. Ограничения ввели из-за метели, плохой видимости и гололеда.

Между тем, по прогнозу синоптиков, в Омской области 30 ноября вновь возможен снег. Температура в дневные часы будет опускаться до -17 градусов. В предстоящие выходные снегопад продолжится и потеплеет до -8 градусов днем.

Ранее сообщалось о том, что в Москву с воскресенья, 2 декабря, придет потепление. Пик оттепели придется на четверг, 6 декабря.

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