Бельгия сообщила о перехвате группы российских истребителей Су-27
Бельгийские истребители F-16 провели перехват российских Су-27 над Балтийским морем 28 ноября, заявило министерство обороны королевства.
Утверждается, что группа Су-27 летела без предоставления полетного плана. Число машин с обеих сторон и район перехвата не уточняется.
Под «перехватом» подразумевается сближение и осмотр военными самолетами замеченных на радаре воздушных целей, пишет «Газета.ру».
Отмечается, что F-16 ВВС Бельгии участвуют в миссии НАТО по воздушному патрулированию Прибалтики.
В российском Минобороны ранее рассказали, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.