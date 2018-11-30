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Бельгия сообщила о перехвате группы российских истребителей Су-27

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Фото: Twitter.com
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Бельгийские истребители F-16 провели перехват российских Су-27 над Балтийским морем 28 ноября, заявило министерство обороны королевства.

Утверждается, что группа Су-27 летела без предоставления полетного плана. Число машин с обеих сторон и район перехвата не уточняется.

Под «перехватом» подразумевается сближение и осмотр военными самолетами замеченных на радаре воздушных целей, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что F-16 ВВС Бельгии участвуют в миссии НАТО по воздушному патрулированию Прибалтики.

В российском Минобороны ранее рассказали, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.

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