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СК рассказал о пьяном пилоте разбившегося в Хакасии самолета

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Фото: Twitter.com
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В Республике Хакасия завершилось расследование уголовного дела в отношении командира воздушного судна, обвиняемого в крушении сверхлегкого самолета.

Пилот самолета был пьян, а также не имел прав для управления и совершал опасные маневры, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Отмечается, что полет «осуществлялся с выполнением горок и пикетирований, вследствие чего произошло столкновение самолета с водной поверхностью».

Кроме того, в ведомстве указали, что вес находившихся в самолете мужчин превышал максимально допустимый. Уголовное дело прекращено в связи со смертью командира судна.

Инцидент произошел 21 апреля неподалеку от хакасского населенного пункта Кайбалы, погибли два мужчины. Момент крушения легкомоторного самолета в Хакасии попал на видео.

На кадрах видно, как самолет Kappa 77 KP 2U-Sova снижается и проходит над самой поверхностью реки Абакан. После этого воздушное судно взмывает вверх, но теряет скорость, отклоняется влево и почти в вертикальном положении врезается в отмель реки.

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