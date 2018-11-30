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Ракета «Рокот» с блоком военных спутников стартовала с космодрома Плесецк

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Фото: ТАСС/Андрей Моргунов
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Ракета «Рокот» с блоком военных спутников стартовала с космодрома Плесецк в пятницу, 30 ноября, в 05:27 мск.

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Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, пуск произошел с установки № 3 площадки № 133, передает ТАСС

После старта ракета была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова Космических войск ВКС.

Разгонный блок «Бриз-КМ» с кластером из трех военных спутников отделился от второй ступени ракеты-носителя в расчетное время — 05:33.

Это второй пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с космодрома Плесецк в 2018 году. Предыдущий пуск прошел в апреле.

22 ноября стало известно, что четыре российских космодрома будут участвовать в запуске пяти отечественных ракет до конца года. Следом за «Рокотом» 3 декабря с «Байконура» стартует ракета «Союз-ФГ» с первой после аварии пилотируемой миссией на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-11».

Также 18 декабря ракета «Союз-СТ-А» выведет с Гвианского космического центра спутник CSO-1, а 21 декабря ракета «Протон-М» стартует с «Байконура» со спутником «Благовест». 25 декабря с «Восточного» будет запущена ракета «Союз 2.1а» со спутниками «Канопус-В» и малыми космическими аппаратами.

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