В Буэнос-Айресе стартует саммит лидеров 20 крупнейших экономик мира

Лидеры 20 крупнейших экономик мира собираются на саммит в Буэнос-Айресе. Они обсудят торговлю, цифровую экономику, изменения климата, гендерное равенство. Возможны новости о развитии торговой войны Вашингтона и Пекина. Также ожидается новое соглашение между США, Канадой и Мексикой.