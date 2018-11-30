Пушков назвал надуманным отказ Трампа от встречи с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков после отмены Дональдом Трампом встречи с Владимиром Путиным заявил, что США не настроены на серьезный диалог с Россией.

«Отмена Трампом встречи с Путиным под явно надуманным предлогом показывает, что США не настроены на серьезный диалог с Россией», — написал Пушков в Twitter.

При этом сенатор указал, что арест украинских кораблей и моряков несоизмерим по значению с такими темами, как судьба ДРСМД или урегулирование в Сирии.

29 ноября президент США сообщил в Twitter, что решил отказаться от двусторонних переговоров с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет о решении американской администрации отменить встречу в Буэнос-Айресе.

В то же время Белый дом сообщил об отмене еще двух встреч Трампа в Аргентине: с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

У Путина в Аргентине запланирован целый ряд двусторонних встреч: с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Также в Аргентине пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС. Саммит G20 пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэйнос-Айресе.