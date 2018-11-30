Прямой эфир
Сюжет:

В раде рассказали о планах запретить мужчинам из РФ въезд на Украину

0
Фото: ТАСС/Константин Чергинский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В условиях военного положения Киев рассматривает вопрос запрета въезда на территорию Украины мужчин из России. Об этом 29 ноября заявил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов.

Море от ума: украинская провокация в Керченском проливе завершилась провалом
Москва жестко отреагировала на действия Киева в территориальных водах РФ

«Рассматривается вопрос запрета въезда мужчин с территории России, не женщин», –– сказал он в эфире телеканала «1+1».

26 ноября в 10 областях Украины начал действовать режим военного положения. После этого украинские пограничники не пропустили в страну более 100 россиян. Так, 27 ноября границу не смогли пересечь 76 человек в аэропортах Борисполь и Киев. На следующий день во въезде было отказано еще 33 гражданам РФ.

Спикер украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что причиной недопуска является неспособность россиян подтвердить цель своего визита.

Решение о введении военного положения было принято президентом Украины Петром Порошенко и одобрено Верховной радой после инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды РФ, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. Корабли были задержаны, а моряки арестованы. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко пообещал ввести ограничения для россиян на Украине
Украинские пограничники вновь не пустили в страну россиян

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017