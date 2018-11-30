В раде рассказали о планах запретить мужчинам из РФ въезд на Украину

В условиях военного положения Киев рассматривает вопрос запрета въезда на территорию Украины мужчин из России. Об этом 29 ноября заявил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов.

«Рассматривается вопрос запрета въезда мужчин с территории России, не женщин», –– сказал он в эфире телеканала «1+1».

26 ноября в 10 областях Украины начал действовать режим военного положения. После этого украинские пограничники не пропустили в страну более 100 россиян. Так, 27 ноября границу не смогли пересечь 76 человек в аэропортах Борисполь и Киев. На следующий день во въезде было отказано еще 33 гражданам РФ.

Спикер украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что причиной недопуска является неспособность россиян подтвердить цель своего визита.

Решение о введении военного положения было принято президентом Украины Петром Порошенко и одобрено Верховной радой после инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды РФ, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. Корабли были задержаны, а моряки арестованы. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.