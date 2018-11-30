Анонсированы новые учения ФСО в Кремле

Очередной этап учений Федеральной службы охраны (ФСО) России на территории Кремля пройдет в пятницу, 30 ноября. Об этом сообщили в Центре по связям с общественностью ведомства.

«30 ноября в Московском Кремле и на прилегающей территории пройдет основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений Федеральной службы охраны РФ», –– говорится в заявлении.

Учения будут проходить совместно с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами. Во время маневров планируется практическая отработка пресечения угроз террористического характера и прибытия антитеррористических подразделений с помощью авиатехники и другими способами.

Часть учений пройдет на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади.

«В связи с проводимыми мероприятиями 30 ноября проход посетителей в Московский Кремль осуществляться не будет. Допуск граждан для посещения Государственной Оружейной палаты и выставки «Алмазный фонд» будет осуществляться через Боровицкий проход», –– добавили в ФСО.

Пребывание граждан на территории Красной площади и Александровского сада будет запрещено с 16 до 20 часов.

Ранее в ноябре москвичей напугали вертолеты в небе над Кремлем. ФСО объяснила инцидент плановыми учениями.