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«Известия» узнали о методах лечения в частных реабилитационных центрах

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Фото: ТАСС/Антон Буценко
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«Известия» ознакомились с методами работы реабилитационных центров. В одном из них погиб артист Дмитрий Марьянов, лечившийся от алкоголизма. Актера можно было спасти, если бы ему вовремя оказали качественную помощь. Полиции удалось привлечь к ответственности директора заведения. Однако такие случаи единичны, поскольку деятельность организаций не урегулирована законом.

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В одном из реабилитационных центров в Подмосковье пациентов лечат трудотерапией, что на деле больше похоже на рабство. Зачастую люди попадают туда по просьбе родственников. Граждан похищают, а после заставляют подписать согласие на добровольное лечение. При этом никто не обращает внимание на фактическое наличие или отсутствие у человека зависимости. Статистика смертности в подобных учреждениях на уровне государства также не ведется.

Однако некоторые все же поддерживают подобные методы лечения, считая, что только так и можно помочь алкоголикам или наркоманам. Например, телеведущая Дана Борисова, которая сама проходила реабилитацию в подобном центре.

По мнению врача-психиатра высшей категории Московского НИИ психиатрии Виктора Ханыкова, на сегодня альтернатив данным учреждениям нет. Эксперт предлагает создавать для реабилитации зависимых государственные учреждения и контролировать качество оказываемых там услуг.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вылечат с трудом: как в частных центрах реабилитации узаконили рабство

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