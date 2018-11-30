Госдеп назвал цель отмены встречи Путина и Трампа на G20

Вашингтон добивается возвращения украинских моряков и кораблей и через «изоляцию» посылает России сигнал о недопустимости инцидента в Керченском проливе, заявил 29 ноября представитель Госдепа США Роберт Палладино.

Так он прокомментировал твиты американского президента Дональда Трампа об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.

«Сообщения президента в Twitter по этому вопросу совершенно ясны, мы добиваемся возвращения украинских моряков и кораблей (ВМС Украины. — «Известия»). Агрессия, свидетелями которой мы стали на этой неделе, недопустима. Был направлен решительный сигнал (через отмену встречи. — «Известия»), — цитирует Палладино ТАСС.

29 ноября Трамп сообщил, что решил отказаться от двусторонних переговоров с Путиным на полях «Двадцатки» из-за инцидента в Керченском проливе.

При этом он выразил надежду на «содержательный саммит» после разрешения ситуации.

В Кремле на это заметили, что теперь у российского лидера появится больше времени на контакты с представителями других государств,

Так, у Путина уже запланированы встречи с президентами Франции и Аргентины Эммануэлем Макроно и Маурисио Макри, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, лидерами стран БРИКС и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом.

Саммит G20 пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэйнос-Айресе.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе. Они проигнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться и совершали опасные маневры. В результате корабли задержали за нарушение госграницы, а украинских моряков арестовали на два месяца.

Москва назвала произошедшее провокацией и призвала Вашингтон и Берлин оказать влияние на украинские власти.