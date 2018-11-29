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Помпео подтвердил нежелание встречаться с Лавровым на саммите G20

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Госсекретарь США Майк Помпео не намерен встречаться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино в четверг, 29 ноября.

«График госсекретаря на саммите G20 в Буэнос-Айресе совпадает с графиком президента (Дональда Трампа. — «Известия»). Ничего нового я добавить не могу», — приводит слова Палладино ТАСС.

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Ранее президент США Дональд Трамп отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным после консультаций с Помпео, а также с советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Американский лидер отметил, что будет готов побеседовать с российским коллегой после урегулирования инцидента в Керченском проливе. При этом ранее в этот же день американский лидер заявлял, что встреча, вероятнее всего, состоится и для этого настало «очень хорошее время».

Саммит в столице Аргентины пройдет с 30 ноября по 1 декабря. У российского лидера в рамках форума уже запланирован целый ряд двусторонних встреч: с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.

25 ноября три судна ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ РФ остановиться. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело.

Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. По его мнению, эта акция была организована действующей властью, в том числе главой государства Петром Порошенко, в преддверии президентских выборов.

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