Прямой эфир

Появилось видео потасовки в ходе рассмотрения дела актера из «Папиных дочек»

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео потасовки в Тверском суде Москвы, где рассматривалось дело актера из «Папиных дочек» Сергея Фролова. По словам очевидцев, приставы не пустили в здание правозащитников и применили силу.

«Мы вызвали сотрудников, хотели составить заявление, а они силой начали выталкивать, и при сотрудниках полиции», — рассказал один из очевидцев.

Также журналисты узнали, что в результате потасовки пострадал инвалид, у него опухла рука. Руку повредили и еще одной женщине.

Более подробной информации о происшествии пока нет.

Ранее в ноябре актер Сергей Фролов заявил, что стал жертвой черных риелторов. По его словам, злоумышленники присвоили его жилье из-за просроченного кредита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео с места ликвидации экстремистов в Кабардино-Балкарии
Опубликовано видео учебных стрельб С-400 под Астраханью

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017