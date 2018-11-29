Появилось видео потасовки в ходе рассмотрения дела актера из «Папиных дочек»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео потасовки в Тверском суде Москвы, где рассматривалось дело актера из «Папиных дочек» Сергея Фролова. По словам очевидцев, приставы не пустили в здание правозащитников и применили силу.

«Мы вызвали сотрудников, хотели составить заявление, а они силой начали выталкивать, и при сотрудниках полиции», — рассказал один из очевидцев.

Также журналисты узнали, что в результате потасовки пострадал инвалид, у него опухла рука. Руку повредили и еще одной женщине.

Более подробной информации о происшествии пока нет.

Ранее в ноябре актер Сергей Фролов заявил, что стал жертвой черных риелторов. По его словам, злоумышленники присвоили его жилье из-за просроченного кредита.