Появилось видео потасовки в ходе рассмотрения дела актера из «Папиных дочек»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео потасовки в Тверском суде Москвы, где рассматривалось дело актера из «Папиных дочек» Сергея Фролова. По словам очевидцев, приставы не пустили в здание правозащитников и применили силу.
«Мы вызвали сотрудников, хотели составить заявление, а они силой начали выталкивать, и при сотрудниках полиции», — рассказал один из очевидцев.
Также журналисты узнали, что в результате потасовки пострадал инвалид, у него опухла рука. Руку повредили и еще одной женщине.
Более подробной информации о происшествии пока нет.
Ранее в ноябре актер Сергей Фролов заявил, что стал жертвой черных риелторов. По его словам, злоумышленники присвоили его жилье из-за просроченного кредита.